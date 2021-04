Matrimonio a prima vista, Clara “accusa” Fabio: “Maschio alfa manipolatore e capetto” (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la fine di Matrimonio a prima vista, le cose non sono andate particolarmente bene per alcune coppie. Questo è il caso di Clara e Fabio, partiti alla grande con una perfetta armonia andata via via scemando come ha svelato lei intervistata da FanPage. Matrimonio a prima vista, Clara “attacca” Fabio: cosa è successo dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo la fine di, le cose non sono andate particolarmente bene per alcune coppie. Questo è il caso di, partiti alla grande con una perfetta armonia andata via via scemando come ha svelato lei interta da FanPage.“attacca”: cosa è successo dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Matrimonio a prima vista, Clara “accusa” Fabio: “Maschio alfa manipolatore e capetto” - violinaia : Non io che sabato partecipo ad un matrimonio e mi sto preparando due giorni prima ???? - EleonoraDAmore : #Clara spiega meglio cosa non è andato di #Fabio e perché non è stata un'attrice: 'Mi diceva come vestirmi, di mett… - PasqualeMarro : #MatrimonioAPrimaVista, #Santa denuncia #Salvo “Cosa mi faceva..” - confuangi : #MatrimonioAPrimaVista Ma io così ???? dopo aver letto quest intervista. -