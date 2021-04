«Matrimonio a prima vista 6» | 10 momenti che ricorderemo di questa edizione

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 aprile 2021) Baci, abbracci, sguardi di intesa e di disapprovazione, risate, urla, strepitii, liti e riconciliazioni. La sesta edizione di Matrimonio a prima vista, trasmessa su Real Time e in streaming su Discovery+, non ci ha risparmiato niente, portandoci per mano nella vita di tre nuove coppie «matchate» (che brutta parola) dai famigerati tre esperti nella speranza che, almeno stavolta, una di loro sarebbe sopravvissuta al matrimonio al buio e all’assenza delle telecamere. Come è andata ve lo diciamo qui (cliccateci, però, solo se avete già visto le ultime due puntate, non vogliamo essere salvati sul vostro telefono come «spoileratori mascalzoni»). Per chi si fosse perso il finale sarebbe, però, opportuno riavvolgere il nastro e ricordare il bello e il brutto di quello che abbiamo visto, i momenti di cui conserveremo memoria e quelli cui avremmo preferito non assistere.