Matrimoni ed eventi sicuri | Consorzio di Paestum | “Regaliamo tamponi agli sposi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Garantire una ripartenza in sicurezza per l’estate 2021 conall’arrivo nelle strutture ricettive. E’ l’obiettivo che ilIn” di Capacciomira di raggiungere attraverso il progetto “Igiene e Sicurezza in Hotel”, nato all’insegna di prevenzione e controllo con la partnership del Laboratorio Analisi Inglese s.r.l. e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, laboratori di Igiene del Dipartimento di Biologia. Oltreormai ben noti protocolli di pulizia e di sicurezza, le strutture turistiche deloffrirannoospiti la possibilità di sottoporsi a tampone all’arrivo in struttura e, in caso di necessità, in ogni altro momento della loro permanenza. “Si tratta di un percorso di ...