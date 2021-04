Matrimoni, battesimi e comunioni si possono festeggiare con il nuovo decreto? Regole per celebrazioni e ristoranti dal 26 aprile 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) In Italia in questi giorni non si fa altro che parare di una data, quella del 26 aprile, che porterà la vita quanto più possibile alla normalità. Tantissimi i cambiamenti e le deroghe, dai ristoranti, agli spostamenti tra Regioni, ai centri commerciali e così via: un punto importante però potrebbe riguardare le cerimonie. In tanti si stanno chiedendo, cosa cambierà per Matrimoni, battesimi e comunioni; insomma se si potrà festeggiare al ristorante, organizzare un banchetto o un ricevimento. Scopriamo assieme tutte le novità del nuovo decreto. Leggi anche: Centri commerciali aperti nel fine settimana: ecco quando riaprono nel weekend. Regole per zona gialla, arancione e rossa Feste di famiglia e cerimonie: si possono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) In Italia in questi giorni non si fa altro che parare di una data, quella del 26, che porterà la vita quanto più possibile alla normalità. Tantissimi i cambiamenti e le deroghe, dai, agli spostamenti tra Regioni, ai centri commerciali e così via: un punto importante però potrebbe riguardare le cerimonie. In tanti si stanno chiedendo, cosa cambierà per; insomma se si potràal ristorante, organizzare un banchetto o un ricevimento. Scopriamo assieme tutte le novità del. Leggi anche: Centri commerciali aperti nel fine settimana: ecco quando riaprono nel weekend.per zona gialla, arancione e rossa Feste di famiglia e cerimonie: si...

