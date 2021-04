Martina e Francesco | super notizia dopo “Matrimonio a prima vista” Sono loro la vera sorpresa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021)è il programma è basato sul format danese Married at First Sight che viene trasmesso da anni, in paesi come l’Australia, gli USA e il Regno Unito. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per lavolta il giorno deldiventando per legge marito e moglie. Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti: Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma, inoltre, le coppie vengono filmate per cinque settimane di convivenza, dove al termine ...