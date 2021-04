Marino | dg Atalanta | “Il calcio è un romanzo popolare | noi siamo l’antitesi della Super Lega”

Advertising

FcInterNewsit : Atalanta, Marino: 'Noi rappresentiamo l'antitesi della Super League. Dobbiamo preservare il calcio' - TUTTOJUVE_COM : Atalanta, Marino: 'Noi siamo l'antitesi della Superlega, il calcio è un romanzo popolare' - forzaroma : #Atalanta, #Marino: “Fa piacere che i nostri ex facciano bene alla Roma” #ASRoma - LAROMA24 : Roma-Atalanta, Marino: 'Contenti per Ibanez, Cristante e Mancini, meritano tanto' #AsRoma - FiorentinaUno : ATALANTA, Marino: 'Noi siamo l'antitesi della Superlega. Il calcio è un romanzo popolare' - -

Ultime Notizie dalla rete : Marino Atalanta

Commenta per primo Umberto, dg dell', parla a Dazn prima della sfida con la Roma: 'Superlega? L'rappresenta l'antitesi del modello della Superlega. Cito Ceferin, il calcio è dinamico e imprevedibile, ...... ma almeno ci sono stati il Cagliari di Riva, il Verona di Bagnoli, il Leicester e l'in ... includendo tra le Nazioni Vaticano e San, è evidente che chi vince il campionato di san...Il direttore generale dell’Atalanta si mostra palesemente contrario alla formazione di una competizione europea a invito Sono stati giorni caldi a causa della questione Superlega e il direttore genera ...ROMA ATALANTA INTERVISTE – Tutte le dichiarazioni del dirigente nerazzurro in occasione di Roma-Atalanta, match valido per la 32a giornata del campionato di Serie A. Marino a Dazn Caos Super League, q ...