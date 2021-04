Marino (dg Atalanta): «Atalanta antitesi della Super League. Contenti per i nostri ex alla Roma» (Di giovedì 22 aprile 2021) Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha rilasciato un’intervista nel pre partita dell’Olimpico contro la Roma. Ecco le sue parole Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel pre partita dell’Olimpico ecco le sue parole. SuperLEGA – «L’Atalanta è l’antitesi della Super League, il calcio è un Romanzo popolare di cui cambi la copertina ma restano i sogni e la storia. Preserviamo il calcio e il rapporto con i tifosi. Dobbiamo trovare spunti per migliorare il calcio» Atalanta – «Era difficile ma lo è tutt’ora, oggi abbiamo una gara ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il direttore generale dell’Umbertoha rilasciato un’intervista nel pre partita dell’Olimpico contro la. Ecco le sue parole Il direttore generale dell’Umbertoha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel pre partita dell’Olimpico ecco le sue parole.LEGA – «L’è l’, il calcio è unnzo popolare di cui cambi la copertina ma restano i sogni e la storia. Preserviamo il calcio e il rapporto con i tifosi. Dobbiamo trovare spunti per migliorare il calcio»– «Era difficile ma lo è tutt’ora, oggi abbiamo una gara ...

