Marco Vannini, parla il fratello di Martina prima della sentenza della Cassazione (Di giovedì 22 aprile 2021) Federico Ciontoli si espone pubblicamente sul caso Vannini a pochi giorni dalla sentenza che stabilirà la sua eventuale condanna. Caso Vannini, Federico Ciontoli: “Non voglio sfuggire dalle mie responsabilità” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Federico Ciontoli si espone pubblicamente sul casoa pochi giorni dallache stabilirà la sua eventuale condanna. Caso, Federico Ciontoli: “Non voglio sfuggire dalle mie responsabilità” su Notizie.it.

Advertising

taj_zkt : RT @misssailorila: Dopo il giudice che dice alla madre di Marco Vannini di andare a farsi un giro ad Assisi abbiamo quello che ride in facc… - k3toprofene : RT @misssailorila: Dopo il giudice che dice alla madre di Marco Vannini di andare a farsi un giro ad Assisi abbiamo quello che ride in facc… - curadisplendere : RT @misssailorila: Dopo il giudice che dice alla madre di Marco Vannini di andare a farsi un giro ad Assisi abbiamo quello che ride in facc… - coldsnow0604 : RT @misssailorila: Dopo il giudice che dice alla madre di Marco Vannini di andare a farsi un giro ad Assisi abbiamo quello che ride in facc… - thisisgrts : RT @misssailorila: Dopo il giudice che dice alla madre di Marco Vannini di andare a farsi un giro ad Assisi abbiamo quello che ride in facc… -