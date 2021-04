Mara Maionchi festeggia 80 anni | “Mi auguro salute” | sul Covid | “Ricordo l’immagine bruttissima…”

Advertising

SkyTG24 : Mara Maionchi compie 80 anni e si racconta Sky TG24 - QuiMediaset_it : La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni… - peppesava : RT @Ragusanews: Mara Maionchi compie 80 anni, “l’età è solo un numero” - CorriereUmbria : Mara Maionchi, compleanno degli 80 anni e il ricordo del ricovero per Covid: 'E' stata molto dura' #MaraMaionchi… - Ragusanews : Mara Maionchi compie 80 anni, “l’età è solo un numero” -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi

I followers hanno apprezzato contenuti come la manicure fatta su di sé o le unghie create per, sfoggiando abilità da provetto nail artist. Collaborare è stato così reciprocamente ...I nomi dei comici della prossima edizione Michelle Hunziker: svelato il suo futuro a Mediaset Leggi anche >>> Chi avrebbe dovuto condurre LOL al posto di: la rivelazione di Fedez ...Mara Maionchi compie oggi, 22 aprile 2021, 80 anni! La produttrice discografia e celebre volto televisivo ha fatto alcune confessioni inedite ...Mara Maionchi compie 80 anni e in occasione di questo speciale compleanno ricorda il suo ricovero a causa del Covid e parla in radio di ...