Manuela Ferrara, chi è la nuova concorrente dell'Isola dei Famosi (Di giovedì 22 aprile 2021) Da oggi, 22 aprile, all'Isola dei Famosi 2021 prenderà parte anche Manuela Ferrera che andrà a sostituire una delle concorrenti ritiratasi per problemi di salute. Ma chi è Manuela? Si tratta di una showgirl da sempre appassionata di calcio, di moda e di avventura. Dopo aver completato gli studi in biologia, ha conseguito il titolo di analista biologa. Ha una sorella gemella, Marianna, con cui ha iniziato a lavorare come modella e ballerina in diversi programmi televisivi Mediaset. Manuela Ferrera ha 37 anni: è nata a Brescia il 5 maggio, 1984, sotto il segno Zodiacale del Toro. Come detto, la carriera di Manuela Ferrera è iniziata come modella e showgirl in varie trasmissioni tv, ricoprendo anche il ruolo di meteorina del Tg4. Nel 2019 ha posato senza veli per il calendario pubblicato dalla rivista For ...

