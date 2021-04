Manuela Ferrara: chi è, età, lavoro, Cristiano Ronaldo, Higuain, chi è il fidanzato, Instagram, Isola dei Famosi (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche Manuela Ferrara. Manuela Ferrara: chi è, età, carriera, Isola dei Famosi 2021 Manuela Ferrara è una ex meteorina del Tg4, nella vita anche modella e showgirl. E’ nata il 5 maggio del 1984 a Brescia, sotto il segno del Toro. Di lei sappiamo che ha studiato biologia e che ha deciso poi di dedicarsi al mondo dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’deiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche: chi è, età, carriera,dei2021è una ex meteorina del Tg4, nella vita anche modella e showgirl. E’ nata il 5 maggio del 1984 a Brescia, sotto il segno del Toro. Di lei sappiamo che ha studiato biologia e che ha deciso poi di dedicarsi al mondo dello ...

