Ma’Khia Bryant, da vittima a simbolo delle madri afroamericane (Di giovedì 22 aprile 2021) Neanche nella giornata sulla salute delle donne si ferma la conta delle vittime. 948 le sparatorie mortali nei primi 4 mesi del 2021 negli Stati Uniti. Di queste morti, troppe quelle di giovani donne afroamericane uccise dalla Polizia nell’America post – trumpiana. A Columbus in Ohio è morta infatti la 16 enne afroamericana Ma’Khia Bryant per mano di un agente ora in congedo. Oggi le madri afroamericane tremano di rabbia più che di paura. Sostengono infatti che la morte della giovane mostri il razzismo sistemico e pervasivo degli USA. Ma’Khia Bryant è stata infatti uccisa a colpi di arma da fuoco dalla polizia durante un alterco che coinvolgeva almeno un’altra ragazza. Il video dell’incidente, ripreso tramite body cam della polizia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Neanche nella giornata sulla salutedonne si ferma la contavittime. 948 le sparatorie mortali nei primi 4 mesi del 2021 negli Stati Uniti. Di queste morti, troppe quelle di giovani donneuccise dalla Polizia nell’America post – trumpiana. A Columbus in Ohio è morta infatti la 16 enne afroamericanaper mano di un agente ora in congedo. Oggi letremano di rabbia più che di paura. Sostengono infatti che la morte della giovane mostri il razzismo sistemico e pervasivo degli USA.è stata infatti uccisa a colpi di arma da fuoco dalla polizia durante un alterco che coinvolgeva almeno un’altra ragazza. Il video dell’incidente, ripreso tramite body cam della polizia, ...

