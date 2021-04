Mafia: furto Giardino Memoria Capaci, condannati autori e risarcita Quarto Savona 15 (2) (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - In particolare, la voce di danno liquidata "riguarda - come spiega l'avvocato Vancheri -il danno all'immagine subito dall'Associazione Quarto Savona 15, laddove si consideri che la condotta di furto aggravato era stata posta in essere proprio presso il Giardino della Memoria Quarto Savona 15, considerato dall'Associazione medesima come una bandiera, nonché quale luogo cardine dove attuare le proprie finalità di promozione della cultura della legalità e dell'impegno sociale antiMafia e di contrasto alla Mafia e alle organizzazioni criminali in genere". Una sentenza accolta con "grande soddisfazione" da Tina Montinaro, che da anni gira per le scuole di tutta Italia per parlare di lotta alla Mafia. Tina ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - In particolare, la voce di danno liquidata "riguarda - come spiega l'avvocato Vancheri -il danno all'immagine subito dall'Associazione15, laddove si consideri che la condotta diaggravato era stata posta in essere proprio presso ildella15, considerato dall'Associazione medesima come una bandiera, nonché quale luogo cardine dove attuare le proprie finalità di promozione della cultura della legalità e dell'impegno sociale antie di contrasto allae alle organizzazioni criminali in genere". Una sentenza accolta con "grande soddisfazione" da Tina Montinaro, che da anni gira per le scuole di tutta Italia per parlare di lotta alla. Tina ...

