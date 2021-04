Ma Salvini che “si astiene in CdM” è lo stesso che venerdi esultava per il decreto Covid e si intestava le riaperture? (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri sera i ministri della Lega si sono astenuti nel Cdm sul decreto riaperture d’intesa con il leader Matteo Salvini e dopo un colloquio con il premier Mario Draghi al quale hanno spiegato le loro perplessità sul provvedimento. La cosa divertente è che le norme approvate in CdM erano le stesse che Salvini venerdì scorso spiegava essere una vittoria del Carroccio. Ma Salvini che si astiene in CdM è lo stesso che venerdi esultava per il decreto Covid e si intestava le riaperture? Era il 16 aprile, appena venerdì scorso, e la canzone che il leader della Lega intonava era molto diversa: le riaperture “non sono vittorie della Lega, ma del buonsenso”, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri sera i ministri della Lega si sono astenuti nel Cdm suld’intesa con il leader Matteoe dopo un colloquio con il premier Mario Draghi al quale hanno spiegato le loro perplessità sul provvedimento. La cosa divertente è che le norme approvate in CdM erano le stesse chevenerdì scorso spiegava essere una vittoria del Carroccio. Mache siin CdM è locheper ile sile? Era il 16 aprile, appena venerdì scorso, e la canzone che il leader della Lega intonava era molto diversa: le“non sono vittorie della Lega, ma del buonsenso”, ...

LegaSalvini : #PORRO INCREDULO SUL RINVIO A GIUDIZIO DI SALVINI: “LUI RISCHIA 15 ANNI PER SEQUESTRO DI PERSONA. E QUELLI CHE CI H… - LegaSalvini : SALVINI: 'MI AUGURO CHE NON SI PARLI PIÙ DI COPRIFUOCO TRA QUALCHE GIORNO' - La7tv : #ottoemezzo Lo storico dell'arte @tomasomontanari commenta la decisione della #Lega di astenersi in CdM sul… - riccard77650870 : @giancarlogigli2 A Salvini preme recuperare su Meloni, che chiedeva le stesse cose - SchwoarzMola : @Michele_Anzaldi hanno solo bisogno di qualcuno che dica 'Salvini' almeno sette volte al minuto indipendentemente dall'argomento -