Ma davvero c’è il rischio che Salvini si sfili dal governo? (Di giovedì 22 aprile 2021) Il gioco delle parti è iniziato ieri sera a Palazzo Chigi, dove la Lega ha deciso – per volontà di Salvini – di astenersi dal voto sul decreto riaperture (che prenderanno il via, gradualmente, da lunedì 26 aprile). Una decisione per protestare contro la decisione di non modificare l’orario d’inizio del coprifuoco e la scelta di rimandare a giugno la possibilità di riaprire i ristoranti al chiuso. Un’opposizione interna che ha spiazzato anche Mario Draghi che si è detto sorpreso (se non irritato) per questa decisione del Carroccio su misure coordinate all’interno della maggioranza. Uno strappo che, se non sarà ricucito (ma i margini sono esigui, visto l’atteggiamento del leghista), potrebbe portare a un addio. Ma per il governo Draghi cambierebbe veramente qualcosa? Salvini e la Lega che non votano il decreto riaperture, ma il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il gioco delle parti è iniziato ieri sera a Palazzo Chigi, dove la Lega ha deciso – per volontà di– di astenersi dal voto sul decreto riaperture (che prenderanno il via, gradualmente, da lunedì 26 aprile). Una decisione per protestare contro la decisione di non modificare l’orario d’inizio del coprifuoco e la scelta di rimandare a giugno la possibilità di riaprire i ristoranti al chiuso. Un’opposizione interna che ha spiazzato anche Mario Draghi che si è detto sorpreso (se non irritato) per questa decisione del Carroccio su misure coordinate all’interno della maggioranza. Uno strappo che, se non sarà ricucito (ma i margini sono esigui, visto l’atteggiamento del leghista), potrebbe portare a un addio. Ma per ilDraghi cambierebbe veramente qualcosa?e la Lega che non votano il decreto riaperture, ma il ...

Advertising

albertoangela : Il grande incendio di Nerone distrusse anche il tempio di Vesta. È stato calcolato che in quella notte tra il 18 e… - ZZiliani : Davvero una geniale pensata ha avuto #Agnelli con la #Superlega: non c’è angolo d’Europa che non schifi la sua idea… - ZZiliani : Lo dico davvero. La #FIGC, costretta finalmente a non essere più FJGC, metta sotto processo i 3 club traditori, man… - linolamb : L'aloe è davvero pericolosa? Cosa c'è dietro il divieto della Ue - Ari_picci : RT @albertoangela: Il grande incendio di Nerone distrusse anche il tempio di Vesta. È stato calcolato che in quella notte tra il 18 e 19 lu… -

Ultime Notizie dalla rete : davvero c’è Super Lega, Ceferin (Uefa): "Il calcio non è in vendita" Affaritaliani.it