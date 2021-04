“Ma che modi sono?” Amadeus resta senza parole a ‘I Soliti Ignoti’ | il super vip fa infuriare tutti Di chi si tratta e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 22 aprile 2021) Altra occasione a IIgnoti di devolvere una bella cifra in beneficenza; si continua infatti a far giocare vip e personaggi famosi per devolvere l’eventuale montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo, e nell’ultima puntata del game show condotto dail novello detective è stato Franco Oppini. Un trabocchetto La sua performance è stata sicuramente migliore di altre a cui abbiamo assistito, tanto che è arrivato alla fase finale con un buon gruzzoletto, 51mila euro; ma al parente misterioso comincia a trovare serie difficoltà per via di un ragazzo calvo che appare molto somigliante all’ignoto numero quattro, con il quale ha in comune proprio la calvizie. Sui social i commenti si sprecano, e proprio il dettaglio della testa pelata insospettisce gli utenti su Twitter che sbottano: “È troppo facile, è un ...