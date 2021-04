M5s: scontro finale su Rousseau e tempesta politica su Grillo (Di giovedì 22 aprile 2021) Scade oggi l'ultimatum di Casaleggio ai vertici del moVimento per sanare il buco di bilancio con la piattaforma Rousseau; e ancora frizioni anche sul video del fondatore del partito. inorge l'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 aprile 2021) Scade oggi l'ultimatum di Casaleggio ai vertici del moVimento per sanare il buco di bilancio con la piattaforma; e ancora frizioni anche sul video del fondatore del partito. inorge l'...

Advertising

giullimer : Da manuale: l'intervista di Macina su Grillo provoca uno scontro in maggioranza. Lega e Azione chiedono le dimissio… - rebeccalandi88 : Superbonus 110%, scontro sulle risorse nel Recovery fund. Altolà al Tesoro da Pd e M5s: 'Non tagliare i fondi'… - rep_economia : Superbonus 110%, scontro sulle risorse nel Recovery fund. Altolà al Tesoro da Pd e M5s: 'Non tagliare i fondi' [agg… - ADM_assdemxmi : RT @ANSA_Legalita: Boom 200mila precari. Bianchi,appello a Parlamento. Presidi, assurdo fare classi d 39-30 alunni. Scontro M5S-Lega |#ANSA… - pameladiverona : RT @salvini_giacomo: Diverse fonti confermano che durante la cabina di regia ci sia stato uno scontro molto forte tra la Lega e Pd-M5S sull… -