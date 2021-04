M5s, è il giorno del divorzio da Rousseau. Iovino: «Continueremo a usare una piattaforma. Lo sfogo di Grillo? Lo comprendo» – L’intervista (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo scaduto. L’ultimatum di Davide Casaleggio, in cui chiede al Movimento di versare 450 mila euro all’Associazione Rousseau, non ha trovato sponde nei 5 stelle. È solo l’inizio dello scisma che porterà i grillini a emanciparsi dall’ecosistema Rousseau e dal Blog delle stelle: la questione potrebbe finire nelle aule di tribunale per la contesa del database degli iscritti. E mentre va in scena lo showdown sulla piattaforma digitale, gli strascichi del video pubblicato da Beppe Grillo, che celebra il processo e assolve il figlio prima che siano i giudici a pronunciarsi sull’accusa di stupro, crea imbarazzo nei parlamentari. Poi, c’è una terza questione che coinvolge la magistratura. Il tribunale di Cagliari, attestando l’assenza di un rappresentante legale del Movimento, ha nominato come curatore dei 5 stelle ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo scaduto. L’ultimatum di Davide Casaleggio, in cui chiede al Movimento di versare 450 mila euro all’Associazione, non ha trovato sponde nei 5 stelle. È solo l’inizio dello scisma che porterà i grillini a emanciparsi dall’ecosistemae dal Blog delle stelle: la questione potrebbe finire nelle aule di tribunale per la contesa del database degli iscritti. E mentre va in scena lo showdown sulladigitale, gli strascichi del video pubblicato da Beppe, che celebra il processo e assolve il figlio prima che siano i giudici a pronunciarsi sull’accusa di stupro, crea imbarazzo nei parlamentari. Poi, c’è una terza questione che coinvolge la magistratura. Il tribunale di Cagliari, attestando l’assenza di un rappresentante legale del Movimento, ha nominato come curatore dei 5 stelle ...

