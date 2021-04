M5S | Coia | operativi per sostenere ristorazione | strumenti esistono

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Rispetto alle dichiarazioni del Presidente dell’Assemblea Capitolina, mi sento di tranquillizzare De Vito e sono contento che sia d’accordo con l’azione di sostegno che la Giunta sta portando avanti da piu’ di un anno a favore delle attivita’ produttive.” “Non servono ulteriori mozioni. L’Amministrazione ha ben presente il dramma in cui versa la categoria. La Sindaca Raggi si e’ espressa piu’ volte sul tema, investendo direttamente il Governo, mentre come Assessore ho convocato due tavoli di confronto sulla crisi per i settori Sviluppo Economico e Turismo.” “De Vito dovrebbe sapere che l’Aula ha gia’ approvato, a luglio 2020, la maggior parte delle proposte che si vorrebbero inserire nella mozione ed esiste una perfetta sinergia tra Giunta e Associazioni di categoria per gestire l’emergenza.” “Ora l’interlocutore che va sensibilizzato maggiormente e’ il Governo e abbiamo gia’ ...