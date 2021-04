L’universo è solo una simulazione | “Siamo come personaggi di GTA”

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) E sefosseuna, una sorta di ologramma? La teoria può sembrare decisamente complottistica e cospiratrice in quanto vedrebbe le persone che abitano la Terradei giocatori facenti parte un videogame gigantesco, ma è stata rilanciata da menti autorevoli negli anni anni, a cominciare da Elon Musk, visionario sudafricano inventore di Tesla e SpaceX, nonché uomo più ricco al mondo. Universo una? La teoria (Foto Greenme)Giusto per capire quanto la teoria delsia quotata, recentemente la stessa è stata corroborata di un nuovo contributo scientifico attraverso la pubblicazione sulla rivista Scientific American, non proprio l’ultima della pubblicazione. A scrivere il saggio è stato Fouad ...