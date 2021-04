«L’Ue ha avviato la causa contro Astrazeneca». Anzi, no: è giallo sull’azione legale per i vaccini (Di giovedì 22 aprile 2021) È giallo sulla causa delL’Ue contro Astrazeneca, alla luce dei ritardi e dei tagli nelle consegne dei vaccini. A divulgare la notizia che la Commissione si appresterebbe a promuovere un’azione legale era stato in mattinata il sito Politico.eu, poi smentito da Bruxelles. Secondo un portavoce della Commissione, infatti, nessuna decisione sarebbe stata ancora presa. Il ministro della Sanità irlandese, Stephen Donnelly, però, poco dopo ha dato per fatta l’azione legale, mentre la stessa Astrazeneca a stretto giro ha fatto sapere di non avere notizie di procedimenti a suo carico. Insomma, il caos. E le ipotesi sono due: o il governo irlandese ha divulgato una notizia sbagliata oppure L’Ue ha effettivamente deciso, ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Èsulladel, alla luce dei ritardi e dei tagli nelle consegne dei. A divulgare la notizia che la Commissione si appresterebbe a promuovere un’azioneera stato in mattinata il sito Politico.eu, poi smentito da Bruxelles. Secondo un portavoce della Commissione, infatti, nessuna decisione sarebbe stata ancora presa. Il ministro della Sanità irlandese, Stephen Donnelly, però, poco dopo ha dato per fatta l’azione, mentre la stessaa stretto giro ha fatto sapere di non avere notizie di procedimenti a suo carico. Insomma, il caos. E le ipotesi sono due: o il governo irlandese ha divulgato una notizia sbagliata oppureha effettivamente deciso, ma ...

