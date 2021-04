Louis Vuitton sale al 10% di Tod’s | acquistando 2 | 25 milioni di azioni

(Di venerdì 23 aprile 2021) La quota diinal 10%. Il gruppo di Arnault ha acquistato infatti oltre duedidi quello di Della Valle. Il gruppoha acquistato il 6,8% dindo al 10% della partecipazione nell’azienda di Sant’Elpidio a Mare. La multinazionale d’Oltralpe possedeva poco più del 3% del marchio delle calzature. Il comunicato di LVMH sull’acquisto diA sugellare l’operazione una nota diffusa nella serata di giovedì: “LVMH accresce fino al 10% la quota già posseduta in. Diego Della Valle & C, società controllata da Diego Della Valle, ha sottoscritto con Delphine, società interamente detenuta ...

Il colosso del lusso francese Lvmh sale in Tod's, passando dal 3,2% al 10% del capitale e comprando le azioni dal socio di controllo Diego Della Valle. Lo fa sapere una nota del gruppo marchigiano del ...