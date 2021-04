"L'ossessione sinistra del controllo". Giovanni Sallusti e il coprifuoco: Salvini, ora hai capito con chi governi? (Di giovedì 22 aprile 2021) L'idea del coprifuoco è fondata, fondatissima. Solo, non da un punto di vista scientifico. Del resto, c'è ancora qualcuno che crede che la scienza giochi un minimo ruolo, all'interno del PCP, il Partito della Chiusura Permanente, infarcito di virologi da talk show e ministri braccati dai loro fallimenti? Suvvia, la ratio del coprifuoco è tutt' altra, trattasi di ideologia, pura ideologia. Lo ha chiarito pochi giorni fa al Corriere della Sera la dottoressa Lucia Bisceglia, che a breve sarà la nuova presidente dell'Associazione italiana di epidemiologia. «Introduce a livello psicologico un segnale d'allerta. Ricorda i comportamenti individuali da tenere e che non siamo al liberi tutti». Dirigere la psiche delle persone, indirizzare i comportamenti, rammentare il tabù della libertà: è il linguaggio che avrebbe potuto utilizzare un diligente quadro della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) L'idea delè fondata, fondatissima. Solo, non da un punto di vista scientifico. Del resto, c'è ancora qualcuno che crede che la scienza giochi un minimo ruolo, all'interno del PCP, il Partito della Chiusura Permanente, infarcito di virologi da talk show e ministri braccati dai loro fallimenti? Suvvia, la ratio delè tutt' altra, trattasi di ideologia, pura ideologia. Lo ha chiarito pochi giorni fa al Corriere della Sera la dottoressa Lucia Bisceglia, che a breve sarà la nuova presidente dell'Associazione italiana di epidemiologia. «Introduce a livello psicologico un segnale d'allerta. Ricorda i comportamenti individuali da tenere e che non siamo al liberi tutti». Dirigere la psiche delle persone, indirizzare i comportamenti, rammentare il tabù della libertà: è il linguaggio che avrebbe potuto utilizzare un diligente quadro della ...

