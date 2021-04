Lombardia, da maggio test “lecca-lecca” nelle scuole: come funzionano (Di giovedì 22 aprile 2021) Covid Lombardia al via test “lecca-lecca” – Giovedì 22 aprile 2021. «Da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari, frutto di una sperimentazione attuata dall’Università degli Studi di Milano». L’annuncio del test “lollipop“ che, nelle modalità, richiama un semplice “lecca-lecca”, arriva dal presidente della Regione Attilio Fontana. Una notizia riportata all’interno della newsletter “Buongiorno Milano”, inclusa ne “Il Giorno”. leggi anche l’articolo —> Emilia-Romagna, al via da lunedì il vaccino per gli over 65: come prenotarsi Covid Lombardia, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Covidal via” – Giovedì 22 aprile 2021. «Dalautilizzerà in ambito scolastico isalivari molecolari, frutto di una sperimentazione attuata dall’Università degli Studi di Milano». L’annuncio del“lollipop“ che,modalità, richiama un semplice “”, arriva dal presidente della Regione Attilio Fontana. Una notizia riportata all’interno della newsletter “Buongiorno Milano”, inclusa ne “Il Giorno”. leggi anche l’articolo —> Emilia-Romagna, al via da lunedì il vaccino per gli over 65:prenotarsi Covid, ...

