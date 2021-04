LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: otto corridori all’attacco. Il gruppo insegue a 40” (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 Il gruppo dei fuggitivi è composto da: Larry Warbasse (Ag2r-Citroën), Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Marton Dina (Eolo-Kometa), Natnael Tesfazion (Androni-Sidermec), Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe), Romain Hardy (Arkéa-Samsic). 11.14 Quando la corsa è arrivata a Marlengo il vantaggio degli otto uomini all’attacco resta stabile intorno ai 40”. 11.09 In testa al gruppo i ciclisti della Groupama-FDJ a fare l’andatura. 11.05 Il plotone tiene sotto controllo la fuga, al momento gli attaccanti conservano 45” di vantaggio. 11.00 otto corridori hanno preso il largo, vedremo se il gruppo ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18 Ildei fuggitivi è composto da: Larry Warbasse (Ag2r-Citroën), Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè), Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Marton Dina (Eolo-Kometa), Natnael Tesfazion (Androni-Sidermec), Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe), Romain Hardy (Arkéa-Samsic). 11.14 Quando la corsa è arrivata a Marlengo il vantaggio degliuominiresta stabile intorno ai 40”. 11.09 In testa ali ciclisti della Groupama-FDJ a fare l’andatura. 11.05 Il plotone tiene scontrollo la fuga, al momento gli attaccanti conservano 45” di vantaggio. 11.00hanno preso il largo, vedremo se il...

SpazioCiclismo : Numerosi scatti sin dalla partenza per questa attesa tappa del #TourofTheAlps Segui e commenta in diretta assieme… - nightmare_jrock : Per finire il 2009,fecero un six-show,fan club tour della casa live,nel mese di Dicembre. - tonizeta24 : Joe T Vannelli Live On Tour Roccabascerana Avellino - tonizeta24 : Dolomiti - Pralongià - Joe T Vannelli Live On Tour 2021 - nightmare_jrock : Majestical Parade venne rilasciato in Giappone il 13 Maggio 2009 e la band eseguì il 'Nightmare Live House Tour 2009 Parade of Nine' -