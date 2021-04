LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: 1’35” per i nove fuggitivi. Ci avviciniamo al Passo Campo Carlo Magno (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Arrivati a Dimaro, i corridori si dirigeranno verso il GPM di prima categoria del Passo Campo Carlo Magno, 14,5 km con una pendenza media del 6.3% per 1000 metri di disLIVEllo. 12.45 Team BikeExchange in testa al gruppo in protezione del leader della corsa Simon Yates. 12.42 Ci troviamo dunque in un tratto di discesa che condurrà i corridori allo sprint intermedio di Dimaro. 12.38 Al momento il gap tra i nove fuggitivi e il plotone è di 1’35”. 12.35 Anche il gruppo ha superato la Cima Coppi di questo Tour of the Alps. 12.32 I fuggitivi hanno superato il Passo Castrin. 12.28 Il gruppo dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Arrivati a Dimaro, i corridori si dirigeranno verso il GPM di prima categoria del, 14,5 km con una pendenza media del 6.3% per 1000 metri di disllo. 12.45 Team BikeExchange in testa al gruppo in protezione del leader della corsa Simon Yates. 12.42 Ci troviamo dunque in un tratto di discesa che condurrà i corridori allo sprint intermedio di Dimaro. 12.38 Al momento il gap tra ie il plotone è di”. 12.35 Anche il gruppo ha superato la Cima Coppi di questoof the. 12.32 Ihanno superato ilCastrin. 12.28 Il gruppo dei ...

