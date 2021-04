LIVE Sinner-Bautista Agut 4-3, ATP Barcellona in DIRETTA: ci si avvicina alle fasi calde del primo set (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 BREAK Sinner! Bravissimo Jannik a variare col rovescio, prima l’incrociato e poi il back a destabilizzare Bautista Agut, che manda lungo il dritto. 15-40 DUE Palle BREAK Sinner! Altro gran scambio questo, con Jannik che si apre il campo con un dritto che spedisce lontanissimo Bautista Agut e gli consente di giocare comodamente i successivi due colpi! 15-30 Perde campo Bautista Agut in modo progressivo, ed è lungo il suo rovescio. 15-15 Spettacolare accelerazione di dritto di Sinner sulla riga! Con questa si apre il campo e poi chiude in avanzamento verso la rete. 15-0 Scambio molto lungo al termine del quale è in rete il tentativo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 BREAK! Bravissimo Jannik a variare col rovescio, prima l’incrociato e poi il back a destabilizzare, che manda lungo il dritto. 15-40 DUE PBREAK! Altro gran scambio questo, con Jannik che si apre il campo con un dritto che spedisce lontanissimoe gli consente di giocare comodamente i successivi due colpi! 15-30 Perde campoin modo progressivo, ed è lungo il suo rovescio. 15-15 Spettacolare accelerazione di dritto disulla riga! Con questa si apre il campo e poi chiude in avanzamento verso la rete. 15-0 Scambio molto lungo al termine del quale è in rete il tentativo di ...

