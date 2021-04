Live Roma-Atalanta 0-0 | Gasp cerca il secondo posto

Advertising

fcin1908it : Live Serie A – Roma-Atalanta 0-0: squadre in campo, inizia il match - SkySport : Inizia #RomaAtalanta: segui il LIVE - siamo_la_Roma : ?? Squadre in campo ?? Comincia la sfida ?? La cronaca live #ASRoma #RomaAtalanta 0-0 - corgiallorosso : LIVE Roma-Atalanta 0-0 Squadre in campo, inizia il match - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Roma-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Live Roma

- ATALANTA 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Gollini; Djimsiti, ...Stadio Olimpico pronto per una delle partite più belle della 32esima giornata di campionato. Ladi Fonseca affronta l' Atalanta di Gasperini . I giallorossi sono reduci dalla pesante sconfitta in casa del Torino (3 - 1) che li ha allontanati ancor più dalla corsa a un posto in Europa (...La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, domani venerdì 23 aprile ed è disponibile in presave. Ultimo torna così ad esibirsi, protagonista insieme al suo pianoforte in uno ...Reduci dalla cocente sconfitta contro il Torino, la Roma cercherà di riscattarsi questo pomeriggio nella difficile sfida contro l'Atalanta, sempre più lanciata verso la qualificazione in Champions Lea ...