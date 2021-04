LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket in DIRETTA: comincia gara-2 al Forum! (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-5 Punter completa il gioco da tre punti. Parziale di 8-0 per l’Armani, tutto firmato dal playmaker statunitense. 7-5 Punter penetra, segna e subisce il fallo di Seeley. 5-5 Apertura di Hines, Punter piazza la tripla del pareggio! 2-5 Contropiede Olimpia, Punter sblocca i meneghini. 0-5 Grande movimento di Gist, buona partenza dei tedeschi. 0-3 A stappare il match è la tripla di Baldwin. INIZIO MATCH 20.44 QUINTETTO Bayern – Baldwin, Seeley, Lucic, Radosevic, Gist. 20.43 QUINTETTO Milano – Punter, Delaney, Micov, LeDay, Hines. 20.40 Le squadre hanno completato la fase di riscaldamento pre-partita. Quasi tutto pronto ad Assago. 20.35 Al “Mediolanum Forum” avrà luogo il secondo atto della sfida tutta italiana tra Ettore Messina e Andrea Trinchieri: si prevedono ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-5 Punter completa il gioco da tre punti. Parziale di 8-0 per l’Armani, tutto firmato dal playmaker statunitense. 7-5 Punter penetra, segna e subisce il fallo di Seeley. 5-5 Apertura di Hines, Punter piazza la tripla del pareggio! 2-5 Contropiede, Punter sblocca i meneghini. 0-5 Grande movimento di Gist, buona partenza dei tedeschi. 0-3 A stappare il match è la tripla di Baldwin. INIZIO MATCH 20.44 QUINTETTO– Baldwin, Seeley, Lucic, Radosevic, Gist. 20.43 QUINTETTO– Punter, Delaney, Micov, LeDay, Hines. 20.40 Le squadre hanno completato la fase di riscaldamento pre-partita. Quasi tutto pronto ad Assago. 20.35 Al “Mediolanum Forum” avrà luogo il secondo atto della sfida tutta italiana tra Ettore Messina e Andrea Trinchieri: si prevedono ...

