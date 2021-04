LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 80-69, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini volano sul 2-0 nella serie! (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 22.48 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 22.45 Il miglior realizzatore dell’Armani è Kevin Punter, che chiude a 20 punti. In doppia cifra anche Sergio Rodriguez (13 punti), Shavon Shields (12 punti) e Zach LeDay (10 punti). Tra i bavaresi spiccano i 23 punti di Wade Baldwin IV. 22.42 Dopo la gara-1 decisa a fil di sirena, Milano si prende gara-2 con autorità: al “Mediolanum Forum” finisce 80-69. Primo tempo dominato dai meneghini, che poi sono stati bravi a resistere al tentativo di riavvicinamento dei bavaresi nel terzo quarto. FINALE: Olimpia Milano-Bayern Monaco 80-69 FINITAAAAA!! GARA-2 E’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA 22.48 La nostratermina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 22.45 Il miglior realizzatore dell’Armani è Kevin Punter, che chiude a 20 punti. In doppia cifra anche Sergio Rodriguez (13 punti), Shavon Shields (12 punti) e Zach LeDay (10 punti). Tra i bavaresi spiccano i 23 punti di Wade Baldwin IV. 22.42 Dopo la gara-1 decisa a fil di sirena,si prende gara-2 con autorità: al “Mediolanum Forum” finisce 80-69. Primo tempo dominato dai, che poi sono stati bravi a resistere al tentativo di riavvicinamento dei bavaresi nel terzo quarto. FINALE:80-69 FINITAAAAA!! GARA-2 E’ ...

