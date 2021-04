LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 55-42, Eurolega basket in DIRETTA: i bavaresi provano a riavvicinarsi (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Milano. 55-42 Baldwin sfida Evans, lo fa saltare con la finta e segna dalla media distanza. 55-40 Ribaltamento di Reynolds, Lucic va a bersaglio con la tripla. 55-37 3/3 in lunetta di Punter. 52-37 Tripla di Baldwin. 52-34 Scorribanda di Punter che appoggia a tabellone il +18. 50-34 Gist si appende il ferro con prepotenza. 50-32 2/2 di Punter ai liberi. 48-32 Gist completa il gioco da tre punti. 48-31 Assist di Baldwin, Gist segna e subisce il fallo. 48-29 1/2 di Hines ai liberi. INIZIO SECONDO TEMPO 21.41 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa! 21.39 In evidenza Kevin Punter e Shavon Shields, unici due meneghini in doppia cifra rispettivamente con 13 e 11 punti. Per un Bayern in grandissima difficoltà da segnalare i ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 55-42 Baldwin sfida Evans, lo fa saltare con la finta e segna dalla media distanza. 55-40 Ribaltamento di Reynolds, Lucic va a bersaglio con la tripla. 55-37 3/3 in lunetta di Punter. 52-37 Tripla di Baldwin. 52-34 Scorribanda di Punter che appoggia a tabellone il +18. 50-34 Gist si appende il ferro con prepotenza. 50-32 2/2 di Punter ai liberi. 48-32 Gist completa il gioco da tre punti. 48-31 Assist di Baldwin, Gist segna e subisce il fallo. 48-29 1/2 di Hines ai liberi. INIZIO SECONDO TEMPO 21.41 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa! 21.39 In evidenza Kevin Punter e Shavon Shields, unici due meneghini in doppia cifra rispettivamente con 13 e 11 punti. Per unin grandissima difficoltà da segnalare i ...

