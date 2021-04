LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 47-29, Eurolega basket in DIRETTA: primo tempo superlativo dell’Armani! (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa! 21.39 In evidenza Kevin Punter e Shavon Shields, unici due meneghini in doppia cifra rispettivamente con 13 e 11 punti. Per un Bayern in grandissima difficoltà da segnalare i 10 punti di Wade Baldwin IV. 21.37 primo tempo superlativo per l’Olimpia Milano che è avanti di diciotto punti nella gara-2 contro il Bayern Monaco. Dominio totale dei meneghini che sono stati abili ad indirizzare il match fin dal primo quarto approfittando anche della fragilità psicologica dei bavaresi dopo il finale shock di gara-1. FINE primo tempo: ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Rimanete su OA Sport per la ripresa! 21.39 In evidenza Kevin Punter e Shavon Shields, unici due meneghini in doppia cifra rispettivamente con 13 e 11 punti. Per unin grandissima difficoltà da segnalare i 10 punti di Wade Baldwin IV. 21.37per l’che è avanti di diciotto punti nella gara-2 contro il. Dominio totale dei meneghini che sono stati abili ad indirizzare il match fin dalquarto approfittando anche della fragilità psicologica dei bavaresi dopo il finale shock di gara-1. FINE: ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Bayern Monaco 40-18 gara-2 playoff Eurolega 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia… - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: SI TORNA IN CAMPO Dopo l'emozione di gara-1, è di nuovo Olimpia-Bayern. Circolazione di palla e difesa per cercare un… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket in DIRETTA: gara-2 play-off già cruciale - infoitsport : La serie Olimpia Milano-Bayern Monaco è LIVE su Eurosport 2 - infoitsport : LIVE LBA - Con gara 2 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, diretta testuale -