Live Napoli-Lazio 4-2 | Milinkovic segna su punizione

(Di giovedì 22 aprile 2021) Big match allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa alla Champions League. Da un lato ildi Gattuso, reduce dal buon pareggio...

Advertising

Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo #NapoliInter attraverso i migliori scatti della serata! ??? Qui la gallery completa ??… - infoitsport : LIVE - Napoli-Lazio 0-0, pre-partita: Gattuso esclude ancora Lozano - infoitinterno : Napoli-Lazio 3-0 LIVE: magia di Insigne! - infoitinterno : LIVE - Napoli-Lazio 3-0, secondo tempo in corso - infoitinterno : Napoli Lazio LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

- LAZIO 4 - 07' rig. e 53' Insigne, 12' Politano, 65' Mertens(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.Allo stadio Maradona, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Lazio si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiLazio 3 - 0 MOVIOLA ...LIVE – Sfida Champions di fondamentale importanza tra il Napoli di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Segui con noi la diretta testuale. 75' Ancora gol della Lazio. Milinkovic trasforma su ...70' - Gol della Lazio! Zielinski perde palla, Pereira lancia Immobile che con un tiro a giro fa il 4-1. 65' - GOOOOOOOOOOOOOOL!!! MERTENS!!! Da Zielinski al centro per Mertens che calcia di prima a gi ...