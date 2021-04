L’Isola dei Famosi, i nuovi naufraghi arrivano sulla spiaggia: la reazione di Valentina Persia è immediata, sentito cosa ha detto? (Di giovedì 22 aprile 2021) I nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi arrivano sulla spiaggia, ma avete sentito anche voi la reazione di Valentina Persia? Se ne parlava da diverso tempo e, finalmente, è arrivato il momento tanto atteso. Proprio questa sera, Giovedì 22 Aprile, abbiamo assistito all’ingresso dei nuovi quattro naufraghi a L’Isola dei Famosi. In attesa, infatti, di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Idedei, ma aveteanche voi ladi? Se ne parlava da diverso tempo e, finalmente, è arrivato il momento tanto atteso. Proprio questa sera, Giovedì 22 Aprile, abbiamo assistito all’ingresso deiquattrodei. In attesa, infatti, di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - Cmarti_10 : Io sono contenta che Paul non sia più in gioco. In fin dei conti é un Filippo Nardi che ce l’ha fatta solo perché s… - Gianna_savian : Questa non è l’isola dei famosi è l’isola degli infortunati!!! #isola #tommasozorzi -