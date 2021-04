L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di giovedì 22 aprile 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi? Al televoto sono finite Fariba Tehrani e Vera Gemma (nominate dal gruppo) e Miryea Stabile (nominata dal leader Roberto Ciufoli). Chi vuoi salvare tra Fariba, Vera e Miryea? #Isola pic.twitter.com/8TZCabL2x9 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2021 Il televoto è al positivo (chi vuoi salvare?) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Vera Gemma, per perderebbe così l’ennesima volta. L’eliminata tuttavia potrebbe non tornare direttamente in Italia dato che potrebbe ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 aprile 2021) Chiildedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi? Al televoto sono finite Fariba Tehrani e Vera Gemma (nominate dal gruppo) e Miryea Stabile (nominata dal leader Roberto Ciufoli). Chi vuoi salvare tra Fariba, Vera e Miryea? #Isola pic.twitter.com/8TZCabL2x9 —dei(@IsolaDei) April 19, 2021 Il televoto è al positivo (chi vuoi salvare?) ed isembrerebbero essere chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Vera Gemma, per perderebbe così l’ennesima volta. L’eliminata tuttavia potrebbe non tornare direttamente in Italia dato che potrebbe ...

