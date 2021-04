L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne ritirato per infortunio e accusato di “furto” dalla produzione (Di venerdì 23 aprile 2021) A L’Isola dei Famosi 2021 si sta verificando qualcosa di mai accaduto nelle precedenti edizioni del reality show: il numero dei concorrenti che hanno abbandonato il programma in qualità di ritirati ha superato il numero di concorrenti eliminati dal televoto. Incredibile ma vero: oltre ai quattro ritiri tecnici Visconte Ferdinando, Beppe Braida, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e i tre ritiri a Playa Esperenza, si aggiunge un ulteriore ritiro per questioni di salute. A lasciare il programma nella puntata del 22 aprile de L’Isola dei Famosi 2021 è l’ex calciatore Paul Gascoigne. L’annuncio è stato fatto dalla conduttrice nel corso della puntata infrasettimanale del giovedì sera a seguito dell’ennesima problematica scoperta alla sua spalla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Adeisi sta verificando qualcosa di mai accaduto nelle precedenti edizioni del reality show: il numero dei concorrenti che hanno abbandonato il programma in qualità di ritirati ha superato il numero di concorrenti eliminati dal televoto. Incredibile ma vero: oltre ai quattro ritiri tecnici Visconte Ferdinando, Beppe Braida, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e i tre ritiri a Playa Esperenza, si aggiunge un ulteriore ritiro per questioni di salute. A lasciare il programma nella puntata del 22 aprile dedeiè l’ex calciatore. L’annuncio è stato fattoconduttrice nel corso della puntata infrasettimanale del giovedì sera a seguito dell’ennesima problematica scoperta alla sua spalla ...

