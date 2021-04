(Di giovedì 22 aprile 2021) L’inverno 2021 sarà ricordato come quello in cui l’sparì. In Italia, da ottobre dello scorso anno, sono stati poco più di 2 milioni gli italiani colpiti dalla malattia stagionale, a fronte degli oltre 7 milioni della passata stagione. A darle scacco sembrerebbero essere state proprio le misure anti-: distanziamento, mascherine e accuratezza nel lavaggio delle mani hanno svolto un duplice ruolo. Maquando la pandemia sarà finita e l’tornerà? Un approfondimento del New York Times cerca risposte. Anche negli Usa - sottolinea il giornale - la stagionele sembra non essere mai davvero iniziata e i timori che una pericolosa twindemic (“alleanza” tra-19) potesse abbattersi sul paese si sono ...

HuffPostItalia : 'L'influenza è sparita durante il Covid: cosa accadrà al suo ritorno?' - FCannarozzo : È sparita completamente la storica e fatidica influenza stagionale da ottobre ad aprile. Chissà dove si è nascosta............. - FCannarozzo : @AntonioSocci1 @MarcelloSorgi È sparita completamente la storica e fatidica influenza stagionale da ottobre ad apri… - FrancescoPonzin : @Linus2k Perché? la spagnola non ha trovato una popolazione già parzialmente coperta, come ogni influenza? Ed è spa… - marghiadnsal : Tra vaccini, mascherine, mani pulite, distanze di sicurezza e niente assembramenti una buona notizia, almeno… -

I sintomi: la perdita di gusto e olfattoI giovani tendono ad avere una difesa immunitaria più forte, si ammalano meno e in genere manifestano sintomi leggeri, simili all'. Pochi si ...Tra preoccupazioni e ipotesi ottimistiche, il New York Times dedica un approfondimento al futuro della malattia stagionale ...Ricorderemo l'inverno 2020-2021 come l'anno in cui l'influenza non è praticamente esistita, grazie ai vaccini e alle misure anti-Covid ...