L'inferno di Dante Alighieri raccontato in due minuti: un viaggio nella più intensa esperienza letteraria che si possa fare. Canto I

Se non ricordo male era la sera del 22 marzo 2020 quando, rinchiuso nella mia casa romana a causa del lockdown da Covid-19, decisi di riaprire la mia vecchia copia della Divina Commedia – non la toccavo da anni. Dopo poche pagine arrivai alla durissima terzina che apre il terzo Canto: Per me si va nella città dolente, / per me si va ne l'etterno dolore, / per me si va tra la perduta gente. Sembrava raccontare il momento che tutti stavamo vivendo: le strade della città vuote, la paura, il dolore. La Divina Commedia, dopo oltre settecento anni dalla sua stesura, raccontava ancora di noi. Un viaggio oltremondano, quello del poeta, che è senza dubbio l'esperienza letteraria e intellettuale più intensa che chiunque di noi possa fare.

