L’infermiera che rifiuta il vaccino: “Non lo farò anche a costo di licenziarmi” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non mi vaccinerò, gli altri vaccini sono stati testati a lungo prima di essere usati, di questi invece non conosciamo gli effetti, soprattutto sul lungo periodo” a parlare in anonimato è un’infermiera che a Repubblica ha deciso di raccontare e spiegare i motivi per i quali ha annunciato che non si sottoporrà al vaccino anti-Covid. La donna fa parte di quella sparuta schiera di sanitari che attualmente rifiutano il vaccino pur andando incontro a sospensione del lavoro. “Non chiamatemi No-Vax: io gli altri vaccini li ho fatti tutti. E soprattutto non sono una negazionista: so bene qual è la situazione, nel mio reparto porto tanti pazienti Covid verso la guarigione, ma anche tanti verso la morte”, dice. “L’obbligo di una vaccinazione di massa mi spaventa: io sono cresciuta in un Paese in cui c’era la dittatura. Per il ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non mi vaccinerò, gli altri vaccini sono stati testati a lungo prima di essere usati, di questi invece non conosciamo gli effetti, soprattutto sul lungo periodo” a parlare in anonimato è un’infermiera che a Repubblica ha deciso di raccontare e spiegare i motivi per i quali ha annunciato che non si sottoporrà alanti-Covid. La donna fa parte di quella sparuta schiera di sanitari che attualmenteno ilpur andando incontro a sospensione del lavoro. “Non chiamatemi No-Vax: io gli altri vaccini li ho fatti tutti. E soprattutto non sono una negazionista: so bene qual è la situazione, nel mio reparto porto tanti pazienti Covid verso la guarigione, matanti verso la morte”, dice. “L’obbligo di una vaccinazione di massa mi spaventa: io sono cresciuta in un Paese in cui c’era la dittatura. Per il ...

