Liga, l'Atletico risponde al Real: 2-0 all'Huesca e di nuovo a +3 (Di giovedì 22 aprile 2021) l'Atletico Madrid ha risposto al successo del Real Madrid di ieri sera, che si era portato momentaneamente a pari punti dei cugini al primo posto. I "colchoneros" si sono imposti 2-0 sull'Huesca, grazie ad un gol per tempo. A decidere il match al 39? Correa e all'80' Carrasco. Atletico senza Suarez, assente. Atletico che sale a 73, a +3 sul Real che resta a 70 in attesa del Barcellona che ha due gare da recuperare e che potenzialmente potrebbe portarsi a -1, a 72 punti. Foto: ESPN L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

