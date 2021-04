Liga, Barcellona-Getafe: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Vittoria del campionato e voglia di salvezza incrociano i propri cammini sul mitico manto erboso del Camp Nou. I padroni di casa di Ronald Koeman cercano tre punti d’oro nella corsa al titolo della Liga, mentre gli ospiti guidati da José Bordalás sperano d’incrementare il vantaggio dalla zona rossa della graduatoria. Ecco le ultime da Barcellona-Getafe con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Accantonata, almeno momentaneamente, l’idea della Superlega, il Barcellona di Ronald Koeman cerca una vittoria fondamentale nella corsa al titolo spagnolo. Vincendo, infatti, i blaugrana si porterebbero proprio a ridosso della prima posizione grazie ad un percorso netto nelle ultime cinque di campionato: quattro vittorie ed una sconfitta che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Vittoria del campionato e voglia di salvezza incrociano i propri cammini sul mitico manto erboso del Camp Nou. I padroni di casa di Ronald Koeman cercano tre punti d’oro nella corsa al titolo della, mentre gli ospiti guidati da José Bordalás sperano d’incrementare il vantaggio dalla zona rossa della graduatoria. Ecco le ultime dacon le, ile latv. Accantonata, almeno momentaneamente, l’idea della Superlega, ildi Ronald Koeman cerca una vittoria fondamentale nella corsa al titolo spagnolo. Vincendo, infatti, i blaugrana si porterebbero proprio a ridosso della prima posizione grazie ad un percorso netto nelle ultime cinque di campionato: quattro vittorie ed una sconfitta che ...

