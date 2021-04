Liga: Atletico Madrid – Huesca, giovedì 19.00 (Di giovedì 22 aprile 2021) Stasera alle 19.00 si giocherà Atletico Madrid – Huesca, 31esima giornata della Liga spagnola. Dopo il successo fuori casa del Real Madrid contro il Cadice di ieri (0-3), le due squadre di Madrid si ritrovano a pari merito in classifica a 70 punti. Alla fine di questa giornata infatti mancheranno alla fine del campionato solo 7 partite e al momento ci sono ben 4 squadre nell’arco di 5 punti: Real Madrid a 70, Atletico Madrid a 70 (in attesa della partita di stasera), Siviglia a 67 e Barcellona a 65, che però oltre alla partita in casa con il Getafe di stasera alle 22.00 deve recuperare la partita in casa con il Granada prevista per il 29 Aprile. Atletico Madrid – Huesca: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Stasera alle 19.00 si giocherà, 31esima giornata dellaspagnola. Dopo il successo fuori casa del Realcontro il Cadice di ieri (0-3), le due squadre disi ritrovano a pari merito in classifica a 70 punti. Alla fine di questa giornata infatti mancheranno alla fine del campionato solo 7 partite e al momento ci sono ben 4 squadre nell’arco di 5 punti: Reala 70,a 70 (in attesa della partita di stasera), Siviglia a 67 e Barcellona a 65, che però oltre alla partita in casa con il Getafe di stasera alle 22.00 deve recuperare la partita in casa con il Granada prevista per il 29 Aprile.: ...

