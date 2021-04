Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | startlist ed elenco partecipanti Spiccano Alaphilippe | Pogacar | Hirschi e Roglic

Advertising

zazoomblog : Ciclismo Liegi-Bastogne-Liegi 2021: data orari diretta tv e streaming - #Ciclismo #Liegi-Bastogne-Liegi #2021: - infoitsport : Freccia Vallone, Julian Alaphilippe vince da padrone. Ora è uno dei favoriti per la Liegi-Bastogne-Liegi - tribsportblog : Tribuna sportiva: Liegi-Bastogne-Liegi 2021: favoriti. Alaphilippe c... - tribsportblog : Tribuna sportiva: Liegi-Bastogne-Liegi 2021: favoriti. -

Ultime Notizie dalla rete : Liegi Bastogne

OA Sport

Julian Alaphilippe vince la Freccia Vallone 2021, penultima classica del Nord prima del gran finale di domenica con la. Il francese della Deceuninck - Quick Step precede in volata sul traguardo del Mur de Huy, lo sloveno Primoz Roglic, succedendo nell'albo d'oro allo svizzero Marc HirschiRivivi la Freccia Vallone On Demand (Contenuto Premium): percorso e favoriti 08/04/2021 A 21:43 Ciclismo Ciclismo in diretta: calendario e risultati ...Domenica si terrà l'ultima grande classica di primavera, nonché la corsa più antica tra quelle che si svolgono tutt'oggi, vale a dire la Liegi-Bastogne-Liegi. Al via ci sarà il gotha del ciclismo mond ...Maurits Lammertink viene ripreso poco prima dell’ultimo chilometro, in gruppo il primo a provare ad accelerare è Mikkel Honorè del team Deceuninck. Si tratta della terza vittoria sul muro di Huy per i ...