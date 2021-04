Lia Stublla | scopri chi è la stilista di Ilary Blasi e non solo…

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dietro i coloratissimi e originali outfit dia L’Isola dei Famosi 2021 c’è la regia di uno straordinario talento della moda. Il suo nome? Liascelta da altre donne famose dello spettacolo per confezionare i loro look! Liaè lache ha firmato alcuni degli abiti indossati dalla conduttrice del reality, la splendida moglie di Francesco Totti,, durante l’edizione 2021 del programma L’Isola dei Famosi, ma non si tratta della sola stella dello spettacolo a sfoggiare le sue creazioni (dentro e oltre il piccolo schermo).amo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, dalle origini al successo nella galassia della moda… Chi è Liae dove ...

Advertising

infoitcultura : Chi è Lia Stublla, la stilista di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi -

Ultime Notizie dalla rete : Lia Stublla

DiLei Vip

Ha 34 anni, è originaria del Kosovo e le sue creazioni hanno già conquistato Belen e Georgina Rodriguez: tutte le informazioni sulla giovane ...Il vestito è firmato, il brand che sta curando la maggior parte degli abiti indossati dalla conduttrice all' Isola dei Famosi . L'abito in velluto di Ilary Blasi è caratterizzato da ...Dopo il racconto Miryea si è lasciata andare ad un pianto liberatorio che ha sorpreso lei per prima Ha spiegato di aver avuto e di avere problemi, anche di memoria, quindi evitate di scrivere cattiver ...Rosaria Cannavò è pronta a sbarcare a questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Leggi anche: Isola dei famosi: in arrivo una meteorina. Nel passato sentimentale di R ...