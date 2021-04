L'ex villa della mafia diventa un centro antiviolenza (Di giovedì 22 aprile 2021) Legnano (Milano) - Un immobile in mano alla 'ndrangheta che diventa centro antiviolenza per le donne. Legnano, con una delibera di giunta, concede in uso gratuito lo stabile nella zona Nord della ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Legnano (Milano) - Un immobile in mano alla 'ndrangheta cheper le donne. Legnano, con una delibera di giunta, concede in uso gratuito lo stabile nella zona Nord...

