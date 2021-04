Letta copia la destra: «Utili dell’impresa anche ai lavoratori, aiuti su bollette e affitti alle partite Iva» (Di giovedì 22 aprile 2021) Slancio apprezzabile, obiettivi condivisibili (almeno quelli “rubati” alla destra), ma ricetta vecchia. Si potrebbe sintetizzare così il contenuto della lunga lettera di Enrico Letta al Corriere della Sera. La ricetta o, se si preferisce, lo strumento indicato dal segretario del Pd per la «ricostruzione» dell’Italia post-Covid è il «grande patto» tra governo, forze sociali e territori. La solita concertazione utile solo a sfornare pannicelli caldi. Non è un caso che lo stesso Letta rievochi il precedente di Ciampi nel 92-93. La differenza rispetto ad allora, scrive, sta nella «nostra possibilità di sfruttare risorse mai così ingenti dal secondo dopoguerra a questa parte». Il metodo, scrive, «sono le riforme». Letta scrive al Corriere della Sera L’interrogativo che il leader dem si pone è se esista «lo spirito giusto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Slancio apprezzabile, obiettivi condivisibili (almeno quelli “rubati” alla), ma ricetta vecchia. Si potrebbe sintetizzare così il contenuto della lunga lettera di Enricoal Corriere della Sera. La ricetta o, se si preferisce, lo strumento indicato dal segretario del Pd per la «ricostruzione» dell’Italia post-Covid è il «grande patto» tra governo, forze sociali e territori. La solita concertazione utile solo a sfornare pannicelli caldi. Non è un caso che lo stessorievochi il precedente di Ciampi nel 92-93. La differenza rispetto ad allora, scrive, sta nella «nostra possibilità di sfruttare risorse mai così ingenti dal secondo dopoguerra a questa parte». Il metodo, scrive, «sono le riforme».scrive al Corriere della Sera L’interrogativo che il leader dem si pone è se esista «lo spirito giusto ...

