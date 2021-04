Letizia di Spagna trasforma l’abito grigio del mistero e cede la scena alle figlie (Di giovedì 22 aprile 2021) Per la prima volta nel 2021 Letizia e Felipe di Spagna sono stati accompagnati a una cerimonia ufficiale dalle due figlie Leonor e Sofia. E la Regina ha messo in atto una delle sue strategie di stile presentandosi con un look raffinato che però non mette in ombra le sue ragazze. Anzi Donna Letizia ha fatto di più: ci ha mostrato come il più semplice degli abiti, e per giunta grigio, possa trasformarsi in un outfit sofisticato. Dalla sua prima uscita da sola, Leonor è dunque ricomparsa in pubblico ma questa volta con la sorella Sofia. L’occasione è davvero speciale perché la Famiglia Reale è volata a Cartagena per varare il sottomarino S-81 Isaac Peral. Un evento durante il quale Letizia di Spagna ha volutamente fatto un passo indietro ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) Per la prima volta nel 2021e Felipe disono stati accompagnati a una cerimonia ufficiale ddueLeonor e Sofia. E la Regina ha messo in atto una delle sue strategie di stile presentandosi con un look raffinato che però non mette in ombra le sue ragazze. Anzi Donnaha fatto di più: ci ha mostrato come il più semplice degli abiti, e per giunta, possarsi in un outfit sofisticato. Dalla sua prima uscita da sola, Leonor è dunque ricomparsa in pubblico ma questa volta con la sorella Sofia. L’occasione è davvero speciale perché la Famiglia Reale è volata a Cartagena per varare il sottomarino S-81 Isaac Peral. Un evento durante il qualediha volutamente fatto un passo indietro ...

Advertising

carenuolcher : @jesuiscialis Guarda io sono dell’idea che le monarchie(ovviamente non assolute)danno quel senso di unità nazionale… - statodelsud : I migliori look tinta unita, ispirandosi alla maestra di eleganza: Letizia di Spagna - Pino__Merola : I migliori look tinta unita, ispirandosi alla maestra di eleganza: Letizia di Spagna - lillydessi : Letizia di Spagna rilancia il denim - DiLei - IOdonna : Le due sovrane hanno cominciato a riapparire in pubblico con look allineati alle loro personalità così differenti:… -