L'espressione della fidanzata di Andrea Damante che viene chiamata "Giulia" (Di giovedì 22 aprile 2021) Andrea Damante ed Elisa Visari sono ormai una coppia affiatata da mesi, ma nonostante questo e nonostante Giulia De Lellis abbia a sua volta ritrovato la felicità fra le braccia di Carlo Beretta, molti giornalisti ancora si confondono e credono che i Damellis sono tutt'ora fra noi. La figuraccia Durante un'intervista video realizzata su Instagram, una giornalista ha infatti appellato per errore Elisa Visari col nome 'Giulia' lasciando attonita l'attrice che però ha preferito non replicare. Il tutto è nato quando la Visari ha parlato di doppiaggio ("Mi piacerebbe moltissimo doppiare un cartone animato") e la giornalista ha cercato di voltare pagine optando per l'argomento beauty, settore di punta di Giulia De Lellis ("Sarebbe molto divertente, sono carini i cartoni animati e sono una bella esperienza, ...

