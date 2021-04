Leghisti all'amatriciana: la festa di Salvini per il Natale di Roma (Di giovedì 22 aprile 2021) La figura stilizzata di Alberto da Giussano con scudo in una mano e spada in un’altra campeggia sulle immagini dei Fori imperiali, del Colosseo, del Pantheon e anche della fontana di Trevi. No, non è la presa di Roma Ladrona. Sul simbolo della Lega non c’è scritto Nord, ma “Salvini premier” e alle cartoline social della Capitale si accompagna una scritta bianca in caps lock che non lascia alcun dubbio e scioglie qualsiasi fantasia guerresca “AUGURI Roma”. “La Lega festeggia il Natale di Roma”. Già il nome dell’evento lanciato su Facebook dal Carroccio genera un inevitabile sorriso. Ah, che bello sarebbe avere la macchina del tempo. Ma ve lo immaginate il Matteo Salvini duro e puro consigliere lumbard a Milano che guarda il se stesso di 20 anni più tardi tutto intento a festeggiare ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) La figura stilizzata di Alberto da Giussano con scudo in una mano e spada in un’altra campeggia sulle immagini dei Fori imperiali, del Colosseo, del Pantheon e anche della fontana di Trevi. No, non è la presa diLadrona. Sul simbolo della Lega non c’è scritto Nord, ma “premier” e alle cartoline social della Capitale si accompagna una scritta bianca in caps lock che non lascia alcun dubbio e scioglie qualsiasi fantasia guerresca “AUGURI”. “La Lega festeggia ildi”. Già il nome dell’evento lanciato su Facebook dal Carroccio genera un inevitabile sorriso. Ah, che bello sarebbe avere la macchina del tempo. Ma ve lo immaginate il Matteoduro e puro consigliere lumbard a Milano che guarda il se stesso di 20 anni più tardi tutto intento a festeggiare ...

Advertising

CiroPoli58 : RT @mov24agosto: ALL'ARME ALL'ARME LA CAMPANA SONA, LI TURCHI LEGHISTI DI' ARRIVATI ALLA MARINA... di #PinoAprile In corso in queste ore i… - Pericle2V : @Libero_official Ma i leghisti hanno una patologia grave in fatto di memoria. Il cialtrone padano cambia opinione i… - tornaastudiare : RT @limitlessdiary_: 'A far discutere è il dato legato all’istruzione media di chi vota Salvini. Secondo i dati riportati, più del 50% degl… - silviamatt64 : RT @limitlessdiary_: 'A far discutere è il dato legato all’istruzione media di chi vota Salvini. Secondo i dati riportati, più del 50% degl… - limitlessdiary_ : 'A far discutere è il dato legato all’istruzione media di chi vota Salvini. Secondo i dati riportati, più del 50% d… -