L'ecologia di Fratelli d'Italia: 'Salvare l'ambiente ma senza colpire la produzione' (Di giovedì 22 aprile 2021) È la giornata della Terra e anche Fratelli d'Italia vuole prendersi la sua fetta di notorietà. Giorgia Meloni si è quindi esibita, nel corso di una conferenza stampa ad hoc, in un farfugliante ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 aprile 2021) È la giornata della Terra e anched'vuole prendersi la sua fetta di notorietà. Giorgia Meloni si è quindi esibita, nel corso di una conferenza stampa ad hoc, in un farfugliante ...

Advertising

ItaIiaSovrana : RT @fdieuropa: Una piattaforma programmatica e la stesura di un manifesto dell’ecologia conservatrice per ribadire l’impegno di Fratelli d’… - FratellidItalia : RT @fdieuropa: Una piattaforma programmatica e la stesura di un manifesto dell’ecologia conservatrice per ribadire l’impegno di Fratelli d’… - fdieuropa : Una piattaforma programmatica e la stesura di un manifesto dell’ecologia conservatrice per ribadire l’impegno di Fr… -